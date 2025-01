Tesla hat im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten verfehlt. Der Umsatz stieg zwar um zwei Prozent auf 25,7 Milliarden Dollar, blieb aber unter den prognostizierten 27,3 Milliarden Dollar. Besonders das Autogeschäft verzeichnete einen deutlichen Rückgang von acht Prozent auf 19,8 Milliarden Dollar. Der Gewinn brach im Vergleich zum Vorjahresquartal um 71 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar ein. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie verfehlte Tesla mit 73 Cent die Analystenschätzungen von 76 Cent. Trotz dieser enttäuschenden Zahlen reagierte die Aktie im nachbörslichen Handel überraschend positiv und legte zeitweise um vier Prozent zu.

Zukunftsvisionen beflügeln Anleger

Der Grund für die positive Kursreaktion liegt in den von Elon Musk präsentierten Zukunftsaussichten. Der Tesla-Chef kündigte den Start eines Robotaxi-Dienstes für Juni in Austin an, der bis Ende 2025 weltweit ausgerollt werden soll. Zudem plant Tesla die Produktion von Robotaxis ohne Lenkrad und Pedale im kommenden Jahr. Besonders enthusiastisch zeigte sich Musk auch beim Thema humanoide Roboter. Der "Optimus" genannte Roboter soll bei einer geplanten Produktionsrate von einer Million Einheiten pro Jahr für unter 20.000 Dollar hergestellt werden können. Diese ambitionierten Pläne scheinen die Anleger trotz der aktuell schwächelnden Geschäftszahlen zu überzeugen.

