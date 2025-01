Die Deutsche Bank hat im vergangenen Jahr vor allem wegen Rechtsstreitigkeiten einen Gewinneinbruch um mehr als ein Drittel auf 2,7 Milliarden Euro erlitten. Konzernchef Christian Sewing sieht sich für 2025 dennoch auf Zielkurs - und hat für die Aktionäre ein Spezialprogramm angekündigt. So bekräftigte Sewing, dass die Bank in diesem Jahr eine Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von über zehn (Vorjahr: 4,7) Prozent erzielen will. Die 2025er Erträge sollen auf 32 (Vorjahr: 30) Milliarden Euro ...

