Von Pierre Bertrand

DOW JONES--Glencore hat mit einer stärkeren Förderleistung in der zweiten Jahreshälfte seine Produktionsziele für 2024 erreicht. Das Bergbauunternehmen teilte am Donnerstag mit, dass seine Kupferproduktion 2024 insgesamt um 6 Prozent auf 952.000 Tonnen gesunken ist. Im Vergleich zur ersten Jahreshälfte sei die Förderung aber um 6 Prozent gestiegen, nachdem sich der Betrieb in Antapaccay erholt habe und die Kupfertochter KCC höhere Gehalte verzeichnete. Glencore hatte für 2024 mit einer Kupferproduktion von 950.000 bis 1,01 Millionen Tonnen geplant.

Die Zinkproduktion belief sich auf 905.000 Tonnen, was einem Rückgang von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Hier sorgten Kazzinc, Mount Isa und Antamina dafür, dass das Volumen in der zweiten Jahreshälfte um 17 Prozent gegenüber der ersten Jahreshälfte anzog. Glencore hatte für 2024 eine Zinkproduktion im Bereich von 900.000 bis 950.000 Tonnen angestrebt. Die Kohleförderung stieg im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 119,5 Millionen Tonnen, während die Ferrochromproduktion mit 1,17 Millionen Tonnen im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert blieb.

Glencore will seine Jahreszahlen am 19. Februar vorlegen.

January 30, 2025 02:52 ET (07:52 GMT)

