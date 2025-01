Die extrem hohen Preise am 12. und 13. Dezember waren am Mittwoch Thema im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Es ging auch um "mögliche Lösungsansätze für künftige Preissprünge". Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat dem Bundestagsausschuss für Wirtschaft und Energie einen Bericht über die am 12. und 13. Dezember aufgetretenen Preissprünge an der Strombörse Epex Spot vorgelegt. Am Mittwoch stand das Thema im Ausschuss auf der Tagesordnung. Der Bericht rekapituliert die Entstehung der außergewöhnlich hohen Preise im Day-Ahead-Stromgroßhandel am 12. Dezember. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...