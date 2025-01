Nachfrage nach GenAI und verantwortungsvollen KI-Frameworks treibt Wachstum von intelligenter Automatisierung an, so der ISG Provider Lens-Bericht

Der Aufstieg von generativer KI (GenAI) und agentenbasierter Prozessautomatisierung treibt die Nachfrage nach verantwortungsvollen KI-Frameworks an und verändert die Arbeitsweise von Unternehmen in Europa, so ein neuer Forschungsbericht, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiebereich, veröffentlicht wurde.

Der ISG Provider Lens Intelligent Automation Services-Bericht 2024 für Europa besagt, dass GenAI unter Verwendung großer Sprachmodelle (LLMs) riesige Datenmengen analysiert und komplexe Ergebnisse generiert und dadurch Abläufe rationalisiert und Entscheidungsprozesse verbessert.

"GenAI hat das Potenzial, die intelligente Automatisierung zu revolutionieren, indem es Unternehmen in die Lage versetzt, riesige Datenmengen zu analysieren und ihre betriebliche Effizienz zu steigern", sagte Steve Hall, Chief AI Officer bei ISG. "Dienstleister integrieren GenAI-Funktionen in Automatisierungsanwendungen und beschleunigen so die Innovation erheblich."

Laut ISG wird die Einführung von GenAI in Unternehmen durch verbesserte interne LLM-Funktionen und branchenspezifische Modelle vorangetrieben. Gleichzeitig nutzen Automatisierungsanbieter ihr tiefgehendes Branchenwissen, um Beschleuniger, Anwendungsfallbibliotheken, Vorlagen und Workshops für schnelles Prototyping zu entwickeln.

"Die Nachfrage nach intelligenten Automatisierungsdiensten in Europa steigt, insbesondere in Branchen wie der Automobilindustrie, dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen und dem Einzelhandel, da diese sich auf betriebliche Effizienz konzentrieren", sagte Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Organisationen gehen dazu über, umfassende Automatisierungslösungen anstelle traditioneller, fragmentierter Ansätze einzusetzen."

Organisationen stehen vor erheblichen Herausforderungen in Bezug auf Implementierung und Skalierbarkeit, insbesondere bei der Integration von GenAI in komplexe Ökosysteme, die alte Computersysteme und verschiedene Tools enthalten. Automatisierungsdienstleister können bei der Bewältigung dieser Probleme helfen, indem sie ihre Expertise bei der Technologieintegration und der Anpassung an den Reifegrad der Automatisierung einsetzen, so der Bericht.

Europäische Unternehmen verfolgen bei der Nutzung von GenAI für intelligente Automatisierung eine vorsichtigere Strategie als Organisationen in Nordamerika. Grund dafür sind strenge regulatorische Vorgaben wie der EU AI Act und die DSGVO. Gleichzeitig fördern diese Vorschriften die Nachfrage nach ethisch verantwortungsvollen KI-Lösungen.

Dem Bericht zufolge ebnet das Aufkommen der agentenbasierten KI den Weg für fortschrittliche Anwendungen im Kundenservice, beim Onboarding von Mitarbeitern und im Lieferkettenmanagement. Im Gegensatz zu herkömmlichen Automatisierungslösungen, die sich auf einzelne Aufgaben konzentrieren, stellt die agentenbasierte KI eine Verlagerung hin zu autonomen Systemen dar, die in der Lage sind, kontextbewusste Entscheidungen mit minimalem menschlichem Eingriff zu treffen.

In dem Bericht werden auch andere wichtige Markttrends für intelligente Automatisierungsdienste in Europa untersucht, darunter verantwortungsvolle KI-Praktiken und Qualifikationsdefizite, mit denen Unternehmen und Anbieter intelligenter Automatisierungsdienste konfrontiert sind.

Weitere Einblicke in die organisatorischen, technischen und ethischen Herausforderungen, mit denen Europas Unternehmen konfrontiert sind, und wie Dienstleistungsanbieter dazu beitragen, diese zu bewältigen, finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing unter diesem Link.

Der ISG Provider Lens Intelligent Automation Services-Bericht 2024 für Europa bewertet die Fähigkeiten von 39 Anbietern in 3 Quadranten: Intelligente Enterprise-Automatisierung, Künstliche Intelligenz für IT-Abläufe (AIOps) und Next-Gen-Automatisierung.

Der Bericht nennt Accenture, Capgemini, Tietoevry Tech Services, T-Systems und Wipro als führende Anbieter in jeweils drei Quadranten. Cognizant, HCLTech, Hexaware, TCS und WNS-Vuram sind führende Anbieter in jeweils zwei Quadranten. DXC Technology, Eviden (Atos Group), EXL, Genpact, Infosys und Tech Mahindra sind führende Anbieter in jeweils einem Quadranten.

Darüber hinaus wird Tech Mahindra in einem Quadranten als "Rising Star" bezeichnet ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG.

Im Bereich Kundenerfahrung wird Persistent Systems zum globalen ISG CX Star Performer für 2024 unter den Anbietern intelligenter Automatisierungsdienste ernannt. Persistent Systems erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist, der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Individuelle Versionen des Berichts sind bei Tietoevry, T-Systems und WNS erhältlich.

Der Bericht ISG Provider Lens 2024 für Intelligent Automation Services für Europa ist für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Website verfügbar.

Über ISG Provider Lens Research

Die ISG Provider Lens Quadrant-Forschungsreihe ist die einzige Dienstleisterbewertung ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit den praktischen Erfahrungen und Beobachtungen des globalen ISG-Beratungsteams kombiniert. Unternehmen finden eine Fülle von detaillierten Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Beschaffungspartner helfen, während ISG-Berater die Berichte nutzen, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu validieren und den Unternehmenskunden von ISG Empfehlungen zu geben. Die Forschungsarbeit umfasst derzeit Anbieter, die ihre Dienstleistungen weltweit, in ganz Europa sowie in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, den Benelux-Ländern, Deutschland, der Schweiz, den nordischen Ländern, Australien und Singapur/Malaysia anbieten, wobei in Zukunft weitere Märkte hinzukommen werden. Für weitere Informationen über ISG Provider Lens Research besuchen sie bitte diese Website.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiebereich. Als zuverlässiger Geschäftspartner von mehr als 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 größten Unternehmen der Welt, unterstützt ISG Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter bei der Erzielung operativer Spitzenleistungen und schnellerem Wachstum. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen für die digitale Transformation, einschließlich KI, Cloud und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, Managed-Governance- und Risikodienstleistungen, Netzbetreiberdienste, Strategie- und Betriebsdesign, Änderungsmanagement, Marktbeobachtung sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford, Connecticut, USA. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.600 Fachleute aus dem digitalen Bereich, die in mehr als 20 Ländern tätig sind ein globales Team, das für sein innovatives Denken, seinen Einfluss auf den Markt, sein einschlägiges Branchen- und Technologie-Know-how und seine erstklassigen Forschungs- und Analysefähigkeiten auf der Grundlage der umfassendsten Marktdaten der Branche bekannt ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.isg-one.com.

