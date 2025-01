EQS-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

PVA TePla stärkt wachsendes Metrologiegeschäft durch Übernahme und vertikale Integration eines Zulieferers Automatisierungsspezialist und langjähriger Partner desconpro engineering GmbH wird rückwirkend zum 1. Januar 2025 Teil der PVA TePla Gruppe PVA TePla spürt deutlich steigende Nachfrage an hochpräzisen Metrologiesystemen für immer komplexere Chiparchitekturen

CEO Jalin Ketter: "Diese Integration ermöglicht uns, unsere Produktionskapazitäten deutlich zu erweitern." Wettenberg, 30.01.2025. Die PVA TePla AG erwirbt rückwirkend zum 1. Januar 2025 die desconpro engineering GmbH. Durch die vertikale Integration des langjährigen Partners für Automatisierungslösungen stärkt der führende Anbieter von High-Tech-Lösungen in den Bereichen Material- und Messtechnik einmal mehr seine technologische Spitzenposition im weltweit wachstumsstarken Markt für Ultraschallmetrologie. Die Stärkung der internen Fertigung von technologiekritischen Komponenten ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie von PVA TePla. "Die Integration von desconpro engineering ist ein wichtiger Schritt auf unserem strategischen Wachstumspfad", sagt Jalin Ketter, CEO von PVA TePla. "Wir sehen eine weltweit stark wachsende Nachfrage nach unseren Metrologiesystemen im Halbleitermarkt. Mit der vertikalen Integration der Automatisierungskompetenz und Kapazitäten von desconpro engineering beschleunigen wir den Ausbau unserer Fertigungskapazitäten von Komponenten für unsere vollautomatisierten Systeme." Zunehmend komplexere Chiparchitekturen sorgen für einen wachsenden Bedarf an Inspektionssystemen von PVA TePla. Die Integration von desconpro engineering in die Gruppe markiert einen weiteren Entwicklungsschritt, um sich für das starke Wachstum im Bereich der Ultraschallmikroskopie für die Halbleiterindustrie und weiteren Hochtechnologiebranchen nachhaltig gut aufzustellen. desconpro engineering fertigt Schlüsselkomponenten für die Automatisierung der Ultraschallmikroskopiesysteme von PVA TePla. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Hüttlingen entwickelt mit rund 20 Mitarbeitenden seit 2003 Automatisierungslösungen und verfügt über umfangreiches Prozess-Know-how. "Mit PVA TePla verbindet uns eine jahrelange vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit", sagt Alexander Sienz, Gründer und Geschäftsführer von desconpro engineering. "Wir freuen uns sehr, nun Teil der PVA TePla Gruppe zu werden und gemeinsam die Position als führender Anbieter von Metrologiesystemen auszubauen. In PVA TePla haben wir einen Partner gefunden, der als ausgewiesener Technologiespezialist die ideale Heimat für unsere Prozess- und Konstruktionsfähigkeiten bildet und der uns die Möglichkeit bietet, uns weiterzuentwickeln und zu wachsen." Über PVA TePla PVA TePla ist ein führendes Spitzentechnologie-Unternehmen für Material- und Messtechnik. Der 1991 gegründete Systemanbieter entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen für hochpräzise Materialherstellung, -veredelung und -bearbeitung (Material Solutions) sowie Anlagen zur Inspektion von Material und Bauteilen durch akustische, nass-chemische und optische Verfahren (Metrology). PVA TePla betreibt mit seinem Technology Hub ein Innovationszentrum für die marktorientierte Forschung und Entwicklung von Material und Werkstoffen der Zukunft. Darüber hinaus bedient das Unternehmen mit seiner internen Forschung und Entwicklung auch hochspezifische individuelle Kundenanforderungen. Lösungen der PVA TePla Gruppe werden sehr früh in der Wertschöpfungskette von Produkten und Technologien angewendet. Sie adressieren die globalen Herausforderungen in den Megatrends Digitalisierung, Dekarbonisierung und Mobilität. PVA TePla ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika international aufgestellt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im hessischen Wettenberg und beschäftigt weltweit über 800 Mitarbeitende. Die Aktien der PVA TePla AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN DE0007461006, WKN 746100).



