Zürich - Die Konjunkturaussichten in der Schweiz haben sich zum Jahresanfang verbessert. Das von der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich erhobene Konjunkturbarometer ist im Januar überraschend deutlich gestiegen. Es liegt nach einem Rückgang im Vormonat mit 101,6 Punkten wieder knapp im überdurchschnittlichen Bereich, wie die KOF am Donnerstag mitteilte. Die Perspektiven für die Schweizer Konjunktur zeigen sich zum Jahresbeginn also leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...