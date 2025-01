EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Sonstiges

VML und Intershop feiern 25 Jahre Partnerschaft



30.01.2025 / 11:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Über 75 globale Implementierungen treiben digitale Transformation voran.

Fokus auf B2B- und KI-Technologien für innovative E-Commerce-Lösungen.

Bereitstellung modernster Lösungen mit der robusten Intershop Commerce Plattform. Jena, 30. Januar 2025 - Die Intershop Communications AG, global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, blickt stolz auf 25 Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit mit ihrem Platinum Business Partner VML zurück. Die langjährige starke Partnerschaft basiert auf Innovation und gemeinsamer Vision und hat den B2B-Commerce revolutioniert, indem zahlreiche Unternehmen weltweit bei der digitalen Transformation unterstützt wurden. Seit 25 Jahren arbeiten VML und Intershop zusammen, um wegweisende E-Commerce-Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Gemeinsam haben sie über 75 Online-Shops in verschiedenen Branchen und Regionen erfolgreich implementiert, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre digitalen Vertriebsprozesse zu optimieren und neue Effizienz- und Skalierungsniveaus zu erreichen. Von mittelständischen Unternehmen bis hin zu multinationalen Konzernen haben Kunden wie Isero, Xerox und SharkNinja von Lösungen profitiert, die auf die komplexen Anforderungen des modernen B2B-Commerce zugeschnitten sind. Ronny Höpfner, VP Channel Development bei Intershop, betont die Bedeutung dieser Zusammenarbeit: "Die 25-jährige Partnerschaft zwischen VML und Intershop zeigt, was erreicht werden kann, wenn zwei Unternehmen eine gemeinsame Vision und ein gemeinsames Ziel teilen. Durch die Kombination von VMLs kreativem Design und technologischem Know-how mit der robusten Intershop Commerce Plattform haben wir kontinuierlich transformative E-Commerce-Lösungen entwickelt. Dieses Jubiläum unterstreicht die Stärke dieser langjährigen Partnerschaft und ebnet den Weg für zukünftiges Wachstum." Marco Flapper, Strategy Director Commerce bei VML, reflektiert über den gemeinsamen Erfolg: "Unsere Partnerschaft mit Intershop basiert auf gegenseitigem Vertrauen und einer gemeinsamen Begeisterung für technische Exzellenz. Während wir 25 erfolgreiche Jahre feiern, blicken wir auch mit großer Vorfreude in die Zukunft und danken gleichzeitig unseren Kunden und Partnern - in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - dafür, dass sie Teil dieser unglaublichen Reise sind." VML, ehemals bekannt als Eperium Business Solutions, Salmon und Wunderman Thompson Commerce, hat sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt und als führend in kreativen und technologischen Lösungen etabliert. Diese Entwicklung unterstreicht das Engagement der Agentur für Innovation und Exzellenz im B2B-Commerce-Bereich - eine Hingabe, die Intershop teilt. Mit zahlreichen Intershop-Experten bei VML treiben beide Unternehmen gemeinsam zukunftsweisende Lösungen voran und setzen hohe Standards in der Branche. Mit Blick auf die Zukunft wollen VML und Intershop ihren Fokus auf KI-gesteuerte und flexible E-Commerce-Lösungen vertiefen. Durch den Einsatz modernster Technologie und umfangreicher Branchenerfahrung bietet die Partnerschaft die Stärke und Möglichkeit, neue Chancen für Unternehmen zu erschließen und die Zukunft des B2B-Commerce nachhaltig zu gestalten. Über VML

VML ist ein führendes Kreativunternehmen, das Markenerlebnisse, Kundenerlebnisse und Handel kombiniert, um verbundene Marken zu erschaffen und Wachstum zu fördern. VML ist für seine innovative und preisgekrönte Arbeit für Kunden wie AstraZeneca, Colgate-Palmolive, Hästens, Ford, Dyson, Microsoft, Nestlé, Rituals und The Coca-Cola Company bekannt. Als weltweit fortschrittlichstes und größtes Kreativunternehmen stützt sich das globale Netzwerk von VML auf 26.000 talentierte Mitarbeiter in über 60 Märkten, mit Hauptniederlassungen in Kansas City, New York, Detroit, London, São Paulo, Shanghai, Singapur, Amsterdam und Sydney. VML ist eine Agentur von WPP (NYSE: WPP). Sie wird von den Forrester Wave Reports anerkannt, die WPP als "Leader" in den Bereichen Commerce Services, Global Digital Experience Services, Global Marketing Services und zuletzt Marketing Measurement & Optimization bezeichnen.

Erfahren Sie mehr unter: https://www.vml.com/ . Über die Intershop Communications AG:

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus über 30 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern.

Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.com/de . Intershop Pressekontakt:

Mercedes Celine Zaremba

pr@intershop.de , Tel: +49-3641-50-1000

www.intershop.com/de/presseportal



30.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com