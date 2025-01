Die SAP-Aktie zeigt sich weiterhin in robuster Verfassung und bewegte sich am Donnerstagvormittag mit 267,20 Euro auf dem Niveau des Vortages. Im bisherigen Tagesverlauf wurden bereits über 116.000 Aktien gehandelt, wobei der Kurs zwischen 266,80 und 269,00 Euro pendelte. Besonders bemerkenswert ist die Annäherung an das 52-Wochen-Hoch von 269,60 Euro, das erst kürzlich am 28. Januar erreicht wurde. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 159,84 Euro Anfang Februar 2024 verzeichnet die Aktie eine beeindruckende Wertsteigerung.

Positive Geschäftsentwicklung stützt Kursniveau

Die starke Kursperformance wird durch solide Geschäftszahlen untermauert. Im jüngsten Quartal konnte SAP den Gewinn je Aktie auf 1,37 Euro steigern, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,02 Euro entspricht. Auch der Umsatz entwickelte sich mit einem Plus von 10,73 Prozent auf 9,38 Milliarden Euro äußerst positiv. Für das laufende Jahr rechnen Marktbeobachter mit einer weiteren Erhöhung der Dividende auf 2,37 Euro je Aktie, nachdem im Vorjahr 2,20 Euro ausgeschüttet wurden. Die durchschnittliche Analystenbewertung liegt derzeit bei 267,78 Euro, was das aktuelle Kursniveau bestätigt.

