Die Predict+-Plattform verwaltet weltweit mehr als 140.000 Zähler, erweitert den Funktionsumfang und bietet Versorgungsunternehmen in Europa und Nordamerika maschinell lernbasierte Energieverbrauchs- und Produktionsprognosen.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo"), ein führender Anbieter intelligenter Solar- und Energiesoftwarelösungen, kündigte heute eine Reihe leistungsstarker Verbesserungen der Predict+-Plattform an, die Versorgungsunternehmen einen tiefen Einblick in die Netznachfrage, die Erzeugung erneuerbarer Energien und die Dynamik des Energiemarktes ermöglicht. Die Plattform wurde entwickelt, um die Genauigkeit, Skalierbarkeit und Robustheit von Energieprognosen durch maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz mit einer Genauigkeit von bis zu 97,5 zu verbessern. Sie nutzt die Verbrauchsdaten intelligenter Zähler, um präzise Netzproduktions- und Verbrauchsprognosen zu erstellen. Predict+ unterstützt Energieversorger dabei, ihre Betriebsabläufe zu optimieren, Schwankungen zu reduzieren und die Leistung zu maximieren. Seit dem ersten Quartal 2024 ist die Anzahl der von der Predict+-Plattform verwalteten Zähler von 15.000 auf 140.000 gestiegen und deckt heute insgesamt 600 GWh Energie ab.

Predict+ ermöglicht es Versorgungsunternehmen, sich an reale Nachfrageprobleme anzupassen, wenn es darum geht, erneuerbare und Grundlast-Energiequellen auszugleichen, insbesondere bei extremen Wetterereignissen und Marktstörungen. Die Plattform liefert umsetzbare Informationen, die die Genauigkeit der Lastprognose verbessern und gleichzeitig den manuellen Arbeitsaufwand reduzieren, wobei die Datenintervalle von jährlich, monatlich, täglich bis hin zu minutengenauer Datenauflösung reichen. Predict+ umfasst die folgenden Hauptfunktionsbereiche:

Markteinblicke: eine genaue Darstellung der kurzfristigen Energiemarkttrends in Kombination mit kundeninternen Daten in einem benutzerfreundlichen, anpassbaren Dashboard

Kundeneinblicke: eine Kombination aus Markt- und Kostendaten, die zur Bewertung der finanziellen Auswirkungen der Expansion in neue Märkte oder der Akquise hochwertiger Kunden verwendet werden

Gewinnanalyse: prognostiziert und dokumentiert die tatsächlichen Einnahmen von Endkunden mit integrierten Abrechnungs- und Fakturierungsfunktionen, die bestehende Prozesse von Tagen auf Minuten verkürzen.

Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften: Automatische Erstellung von Prognoseplänen und sichere Übermittlung der Pläne an Aufsichtsbehörden in ausgewählten Regionen

"Die Predict+-Plattform ermöglicht es unseren Kunden nicht nur, Betriebskosten zu senken und Arbeitsabläufe zu optimieren, sondern sorgt auch für höhere Renditen und eine widerstandsfähigere, intelligentere Infrastruktur für erneuerbare Energien", so Zvi Alon, Chief Executive Officer bei Tigo Energy. "Mit der Expansion von Predict+ nach Europa und Nordamerika setzen wir neue Maßstäbe für Energieprognosen, indem wir maschinelles Lernen in die Energieanalyse und -prognose einbringen. Da die Energieerzeugung immer vielfältiger und die Märkte immer dynamischer werden, bietet Predict+ einen Wettbewerbsvorteil, indem es den Versorgungsunternehmen Netzstabilität und echte Voraussicht bietet."

Predict+ ist in der Lage, Nachfrage- und Lastprognosen als Reaktion auf externe Störungen wie COVID-19 und extreme Wetterereignisse schnell neu zu kalibrieren, was den Netzbetreibern einen deutlichen Wettbewerbsvorteil verschafft. Bestehende Kunden bestätigen weiterhin den realen Wert der Plattform, indem sie ihre Nutzung erweitern, Module hinzufügen und die Kapazität skalieren. Predict+ unterscheidet sich von herkömmlichen Prognosemethoden durch die Nutzung fortschrittlicher Algorithmen, die die Volatilität reduzieren, die Genauigkeit verbessern und die Betriebsabläufe optimieren. Dabei übertreffen sie herkömmliche Ansätze wie Tabellenkalkulationen oft um bis zu 11 bei einer Abweichung von etwa 3 vom tatsächlichen Wert. Durch die konstant höhere Genauigkeit bei gleichzeitig weniger manuellen Eingriffen hat sich Predict+ zu einer zuverlässigen Lösung für Energieversorger entwickelt, die die Netzleistung durch Prognosen optimieren möchten.

Wenn Sie mehr über Predict+ erfahren oder an einer Plattform-Demonstration teilnehmen möchten, wenden Sie sich hier an das Tigo-Team und wählen Sie im Betreff-Menü "Predict+ info/demo" aus.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter intelligenter Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solarsystemen für Privathaushalte, Gewerbe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE-Technologie (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimizer-Technologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Tigo MLPE-Produkte maximieren die Leistung, ermöglichen eine Echtzeit-Energieüberwachung und bieten eine schnelle Abschaltung auf Modulebene, die vom Code gefordert wird. Das Unternehmen entwickelt und fertigt auch Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solaranlagen mit Speicher für Privathaushalte. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

