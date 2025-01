FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:- BARCLAYS CUTS FDM GROUP PRICE TARGET TO 400 (485) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 800 (900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ADRIATIC METALS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 180 (220) PENCE - BERENBERG CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 840 (890) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS NEXT 15 GROUP PRICE TARGET TO 790 (885) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RICARDO PRICE TARGET TO 440 (730) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 430 (390) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASSETCO PRICE TARGET TO 38 (40) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FDM GROUP PRICE TARGET TO 275 (360) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FDM GROUP PRICE TARGET TO 275 (360) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ITV PRICE TARGET TO 85 (90) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ROTORK TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 405 (370) PENCE - GOLDMAN RAISES CERES POWER TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 220 (246) PENCE - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1620 (1481) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 440 (450) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 144 (128) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 175 (195) PENCE - 'NEUTRAL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob