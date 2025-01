Atlantic Lithium steigert Feldspat-Ressourcen deutlich

Anzeige / Werbung Das Ewoyaa Lithium-Projekt verzeichnet einen erheblichen Anstieg seiner Feldspat-Ressourcen. Atlantic Lithium meldet, dass die Reserven von 15,7 Millionen Tonnen mit 40,2 % Feldspat auf 36,8 Millionen Tonnen mit 41,9 % Feldspat gestiegen seien. Diese Steigerung um 134 % könnte das Projekt wirtschaftlich noch attraktiver machen, da das Unternehmen neben der Lithiumproduktion nun auch verstärkt auf Feldspat als Nebenprodukt setzt. Damit könnte Ewoyaa eine Schlüsselrolle als Rohstofflieferant für die ghanaisch Das Ewoyaa Lithium-Projekt verzeichnet einen erheblichen Anstieg seiner Feldspat-Ressourcen. Atlantic Lithium meldet, dass die Reserven von 15,7 Millionen Tonnen mit 40,2 % Feldspat auf 36,8 Millionen Tonnen mit 41,9 % Feldspat gestiegen seien. Diese Steigerung um 134 % könnte das Projekt wirtschaftlich noch attraktiver machen, da das Unternehmen neben der Lithiumproduktion nun auch verstärkt auf Feldspat als Nebenprodukt setzt. Damit könnte Ewoyaa eine Schlüsselrolle als Rohstofflieferant für die ghanaische Keramikindustrie übernehmen. Erweiterte Ressourcenschätzung bestätigt strategisches Potenzial Die aktuelle Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE) basiert auf den gleichen geologischen Modellen, die bereits die Lithium-Ressourcen des Projekts auf 36,8 Millionen Tonnen mit 1,24 % Li2O festgelegt haben. Die Feldspat-Reserven teilen sich folgendermaßen auf:



-29,8 Millionen Tonnen (81 %) in den Kategorien "gemessen" und "angezeigt", was eine hohe geologische Sicherheit bedeutet



-7,0 Millionen Tonnen in der Kategorie "vermutet", was zusätzliches Explorationspotenzial signalisiert



CEO Keith Muller betonte, dass diese Entwicklung das langfristige Potenzial des Projekts stärke. Neben Lithium eröffne Feldspat zusätzliche Einnahmemöglichkeiten, insbesondere für den lokalen Markt. Darüber hinaus seien auch Quarz und Muskovit als potenzielle Nebenprodukte identifiziert worden, was das wirtschaftliche Potenzial weiter erhöhe. Längsschnitt des Ewoyaa-Hauptvorkommens: Geologische Drahtgitter und Pegmatit-Modell Ghana könnte sich als Feldspat-Produzent etablieren? Bisher war Ghana vor allem für seine Goldproduktion bekannt, doch mit der anstehenden Lithiumförderung gewinnt das Land zunehmend an Bedeutung in der globalen Rohstoffindustrie. Feldspat, ein essenzieller Rohstoff für die Keramikherstellung, wurde bislang größtenteils importiert. Die lokalen Vorkommen könnten diese Abhängigkeit verringern und die Wertschöpfung im Land stärken. Die Rahmenbedingungen für das Ewoyaa-Projekt haben sich zuletzt verbessert. Im Oktober 2024 erhielt das Unternehmen die "Mine Operating Permit", die letzte behördliche Genehmigung vor dem Baubeginn. Nun stehe noch die parlamentarische Ratifizierung der Bergbaulizenz aus, die den Start der Produktion ermöglichen würde. Nächste Schritte Atlantic Lithium setzt auf eine kosteneffiziente Produktion mit Betriebskosten von 700 USD pro Tonne Lithiumkonzentrat. Damit gehöre Ewoyaa zu den wettbewerbsfähigsten Projekten weltweit. Die letzte große Hürde sei nun die Zustimmung des Parlaments zur Bergbaulizenz, die das Unternehmen in den kommenden Monaten erwarte. Enthaltene Werte: AU0000237554

