© Foto: Rodrigo Reyes Marin - ZUMA Wire

SoftBank plant eine milliardenschwere Investition in OpenAI, um größter Geldgeber zu werden und die US-KI-Infrastruktur mit OpenAI und Oracle auszubauen.Der japanische Tech-Riese SoftBank verhandelt derzeit über eine massive Investition in den KI-Vorreiter OpenAI. Berichten zufolge könnte die Summe zwischen 15 und 25 Milliarden US-Dollar liegen - eine Beteiligung, die SoftBank zum größten Geldgeber des ChatGPT-Entwicklers machen würde. Laut Financial Times sind die Gespräche noch nicht abgeschlossen, doch SoftBank-Gründer Masayoshi Son soll besonders hartnäckig um einen größeren Anteil an OpenAI kämpfen. Bereits im vergangenen Jahr hatte SoftBank 1,5 Milliarden Dollar in OpenAI investiert. …