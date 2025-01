ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 710 auf 740 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es gebe bis 2026 weiter Anlass zur Vorsicht, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in seiner am Donnerstag veröffentlichten Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Er hob aber seine Umsatzschätzung für 2025 an./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2025 / 17:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0010273215