MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat 2024 dank stark steigender Provisionseinnahmen, guter Handelsgeschäfte und höherer Zinsen deutlich mehr verdient. Der Überschuss sei um ein Viertel auf etwas mehr als zehn Milliarden Euro gestiegen, teilte die im EuroStoxx 50 < EU0009658145> notierte Bank am Donnerstag in Madrid mit. Der Gewinnanstieg fiel damit etwas stärker aus, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten. Anleger reagierten erfreut.

Die Aktie stieg an der Madrider Börse zeitweise auf das höchste Niveau seit 2010. Einen Teil der Gewinne gab sie zwar wieder ab, stand zuletzt aber immer noch 2 Prozent im Plus. Die Aktie sei in letzter Zeit überdurchschnittlich gut gelaufen, merkten Analysten an. Sie halten die Bewertung aber weiterhin für attraktiv. Seit dem Anfang August erreichten Zwischentief hat sich das Papier um ein Drittel verteuert.

Rund die Hälfte des 2024 erzielten Gewinns will der Konzern wie angekündigt in Dividenden und Aktienrückkäufe stecken. So soll die direkte Gewinnbeteiligung um 27 Prozent auf 70 Cent je Anteil steigen. In der Summe sind das rund vier Milliarden Euro. Zudem will die spanische Großbank, die weiter um ihre kleinere Konkurrentin Sabadell buhlt, für bis zu knapp eine Milliarde Euro Aktien zurückkaufen.

BBVA hatte als zweitgrößte Bank Spaniens vergangenen Mai ein Übernahmeangebot für Sabadell abgegeben, deren Management die Rivalin allerdings hatte abblitzen lassen. Nun versucht die BBVA eine feindliche Übernahme. Sollte diese gelingen, würde ein Kreditinstitut mit einer Bilanzsumme von mehr als einer Billion Euro und einem Marktwert entstehen, der nahe an die derzeitige Bewertung des spanischen Branchenprimus Santander von rund 75 Milliarden Euro herankommt. Es wäre die erste feindliche Übernahme im spanischen Bankwesen seit den 1980er-Jahren.

Der mögliche Zusammenschluss spielte dann auch am Donnerstag eine Rolle bei der Bewertung des vorgelegten Zahlenwerks. Die von BBVA für 2025 angestrebte Eigenkapitalrendite auf dem Niveau von 2024 übe Druck auf Sabadell aus, seine Eigenständigkeit zu verteidigen, hieß es am Markt. Sabadell will seine Bilanz am 7. Februar vorlegen.

BBVA-Verwaltungsratschef Carlos Torres gab sich derweil optimistisch: Die jüngsten Ergebnisse machen "unser Angebot angesichts unserer starken Leistung attraktiver", so der Manager in einem TV-Interview mit Bloomberg am Donnerstag. Er sei "sehr zuversichtlich", dass das Angebot angenommen werde, sagte er. BBVA wartet momentan auf aufsichtsrechtliche Genehmigungen, um den Sabadell-Investoren ein Angebot unterbreiten zu können./lew/zb/men/stk