Hinter Halbleiter-Aktien liegt in den vergangenen Tagen eine Berg- und Talfahrt. So steht es jetzt aus technischer Perspektive um die Branchengrößen.Der DeepSeek-Crash hat Anlegerinnen und Anleger tief verunsichert. Die Leistungsfähigkeit des zu geringen Kosten trainierten KI-Modells stellt die Dutzende Milliarden US-Dollar schweren Investitionskosten von Unternehmen wie Meta Platforms und Microsoft, die sich am Mittwochabend mit ihren Quartalszahlen zu Wort gemeldet haben, infrage. Das könnte insbesondere zulasten der Geschäftsentwicklung von Halbleiterunternehmen gehen, die bislang von den hohen KI-Ausgaben großer Software- und Cloudkonzerne profitiert haben. Nicht überraschend stand im …