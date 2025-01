ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1580 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Jo Walton rechnet in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison mit einem vorsichtigen Tenor der Briten für 2025. Die Ziele für 2030 dürften aber klar bestätigt werden./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2025 / 20:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00BN7SWP63