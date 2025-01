ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Die entscheidende Frage für die Anleger sei, ob das ja eher unattraktive Autozuliefergeschäft als "neue Conti" eigenständig Erfolg haben könne, schrieb Analyst David Lesne in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er lobt die beste Bilanz bei gleichzeitig höchstem Bewertungsabschlag zur Komponentenkonkurrenz./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2025 / 18:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005439004