© Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Thermo Fisher, führendes Unternehmen im Bereich Labortechnik, hat am Donnerstag das abgelaufene Quartal sowie das Jahresergebnis präsentiert. Dabei gibt es auch allen Grund, positiv auf 2025 zu schauen.Thermo Fisher hat im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Konsensschätzung für den Gewinn pro Aktie lag bei 5,94 US-Dollar (Plus 4,8 Prozent im Jahresvergleich), während die tatsächlichen Zahlen mit einem bereinigten EPS von 6,10 US-Dollar (Plus 8 Prozent) höher ausfielen. Auch der Umsatz übertraf die Prognosen der Analysten. Erwartet wurden 11,28 Milliarden US-Dollar, tatsächlich erzielte das Unternehmen 11,40 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 5 Prozent im …