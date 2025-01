Rostock (ots) -Kängurus oder Kirschblüte? Das Kreuzfahrtschiff AIDAstella bietet in der Wintersaison 2026/2027 gleich beide Erlebnisse: Ab sofort sind 12 neue Reisetermine mit Routen in Asien und Australien buchbar. Ein spannender Mix vielfältiger, faszinierender Destinationen erwartet die Reisenden.Den Auftakt macht die Festtagsreise über Weihnachten und Silvester. Auf der 14-tägigen Kreuzfahrt steht ein Mix aus Strand und Kultur, Natur und Großstadt auf dem Programm. Stopps in Bangkok und Kuala Lumpur wechseln sich mit Trauminseln wie Ko Samui oder Langkawi ab. Das Highlight: Silvester verbringen die Gäste in Singapur!Noch mehr Asien-Eindrücke vermittelt die anschließende 21-tägige Reise von Bangkok nach Singapur. Hier geht es unter anderem über Ho-Chi-Minh-Stadt in die Halong-Bucht und weiter nach Hongkong und Taipeh sowie zu den Philippinen.Eine Kombination aus Asien und Australien erleben Gäste auf der 28-tägigen Reise ab/bis Singapur. Hier werden mit Fremantle/Perth, Geraldton, Broome und Darwin gleich vier australische Häfen angesteuert, in drei davon bleibt AIDAstella über Nacht. Der kleinste Kontinent bietet einen riesigen Schatz an Highlights, nicht zuletzt mit seiner vielfältigen Fauna: Begegnungen mit Kängurus, Krokodilen, Kakadus oder den süßen Quokkas gehören genauso zum Programm wie das Eintauchen in die Kultur der Aboriginals oder in die faszinierende Welt der Perlentaucher. Dazu stehen exotische Destinationen in Indonesien auf dem Programm, wie Bali, Lombok und Semarang. Zwei Häfen werden auf dieser Reise erstmals von einem AIDA Schiff angesteuert: Jakarta in Indonesien und Broome in Australien.Ende Februar 2027 macht sich AIDAstella ab Singapur auf den Weg über China und Südkorea nach Japan zur Kirschblüte. Die 29-tägige Reise ist auch in Teilabschnitten buchbar.Ein Highlight ist die 14-tägige Große Japan-Rundreise zur Frühlingsblüte. Neben den faszinierenden Metropolen Tokio, Kobe oder Osaka stehen neue AIDA Traumziele wie Hakata, Sakaiminato oder Aomori auf dem Programm. Spektakulär ist auch die Passage der Kammon Straße sowie die Fahrt durch die Suruga Bucht vorbei am Berg Fuji. Von Tempeln, Teezeremonien, Bonsaibäumen bis bunter Leuchtreklame: In Japan vermischt sich Historisches und Moderne zu einem einzigartigen kulturellen Ereignis.Kreuzfahrten, die Ziele in China, Japan und Südkorea oder in Japan, Taiwan, Vietnam und Hongkong miteinander verbinden, sowie der 43-tägige Weltenbummler von Singapur nach Tokio komplettieren das Asienprogramm von AIDAstella.Die AIDAstella Reisen der Wintersaison 2026/2027 sind ab sofort im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer +49 381 202 707 07 oder auf aida.de buchbar.Pressekontakt:AIDA CruisesCommunication & Sustainabilitypresse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55827/5960717