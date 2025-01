NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Zwar hätten die Resultate 2024 die Erwartungen weitgehend erfüllt, doch liege der Ausblick für das erste Quartal 2025 unter den Erwartungen und für das Gesamtjahr gebe es noch keine Unternehmensprognosen, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt bleibe die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung im aktuellen Umfeld schwierig./mis/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 06:50 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / 06:50 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000226223