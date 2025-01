Deutlich nach unten rauschten die Papiere der schwedischen Modekette in einer ersten Reaktion, bevor sie sich wieder etwas fangen konnten: Der Konzern hatte mit seinen Zahlen an der Börse nicht überzeugen können. Beim operativen Gewinn meldete das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 (bis 30. November) ein Plus von 19 Prozent. Die Kennziffer erreichte damit 17,3 Milliarden Schwedische Kronen, umgerechnet rund 1,51 Milliarden Euro. , was leicht über den Erwartungen von 17,2 Milliarden Kronen lag. ...

