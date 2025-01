FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 825 auf 875 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es sei quasi unvermeidlich, dass die Niederländer ihr im April 2024 ausgesetztes Aktienrückkaufprogramm wieder aufnähmen, schrieb Analyst Robert Sanders in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Bilanz-Telefonkonferenz angesichts der "auf dem Dachboden" entdeckten Barmittel. Es sei schon erstaunlich, dass niemand gefragt habe, wie man den Kassenbestand binnen drei Monaten um "monstermäßige" 7,8 Milliarden Euro habe steigern können./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0010273215