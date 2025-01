Die Daimler-Truck-Aktie setzt ihren Höhenflug am Donnerstag fort. Laut Insiderberichten will der Nutzfahrzeughersteller seine Kosten in Europa drastisch senken und bis 2030 eine Milliarde Euro einsparen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte die Einführung eines Effizienzprogramms, machte jedoch keine Angaben zur Höhe der geplanten Einsparungen.Ein Grund für das Sparprogramm "Cost Down Europe" sind die hohen Kosten für die Entwicklung von Elektro-Lkw. Gleichzeitig wächst der Wettbewerbsdruck durch ...

