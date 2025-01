(neu: mehr Details, Aussagen der HSBC, Kurse)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Im festen europäischen Immobiliensektor haben am Donnerstag die Papiere von TAG und LEG zu den größten Gewinnern gezählt. Kaufempfehlungen der britischen Großbank HSBC für die beiden im MDax-Werte trieben an.

Der Immobiliensektor setzte zugleich als einer der gefragtesten Branchen in der Stoxx-600-Übersicht seine Mitte Januar gestartete Erholung mit einem Zuwachs von 1,3 Prozent fort. Das ist nicht zuletzt auch dem weiter günstigen Zinsumfeld geschuldet, zumal allgemein erwartet wird, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Nachmittag die Leitzinsen erneut lockern wird. Die schwache Wirtschaft und die Erwartung sinkender Inflationsraten in der Euroregion sprechen laut Ökonomen für weitere Zinssenkungen.

Die Anteilsscheine des Wohnimmobilien-Unternehmens TAG gewannen am späten Mittag 3,1 Prozent auf 13,77 Euro. LEG, ebenfalls am Markt für Wohnimmobilien unterwegs, verteuerten sich um 3,4 Prozent auf 78,02 Euro. LEG übersprangen die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert und knapp unter 77 Euro liegt. Selbiges taten TAG Immobilien mit einem Sprung über ihre bei rund 13,40 Euro verlaufende 21-Tage-Linie.

Beide Werte notieren nun zudem über den im November gestarteten kurzfristigen Abwärtstrends. Um den übergeordneten Abwärtstrend seit Anfang Oktober zu brechen, müssen sie aber noch ein gutes Stück zulegen.

Im laufenden Jahr notieren beide Aktien noch rund 4,5 Prozent im Minus, während der MDax um etwas mehr als 4 Prozent zugelegt hat.

Die Aktien der Wohnimmobiliengesellschaft Vonovia zählten im Dax zu den Spitzenwerten mit plus 2,6 Prozent auf 29,19 Euro. Sie waren von der HSBC mit dem Anlageurteil "Buy" und einem Kursziel von 40 Euro bestätigt worden.

Grand City Properties im SDax, mit leicht auf 13,50 Euro gesenktem Kursziel ebenfalls mit "Buy" bekräftigt, legten um 2,5 Prozent auf 11,07 Euro zu. Für den Gewerbeimmobilienspezialisten Aroundtown ging es im MDax außerdem um 3,0 Prozent auf 2,81 Euro nach oben. Diese Papiere wurden von der HSBC mit "Buy" und einem Kursziel von 3,50 Euro bestätigt.

Zu den von HSBC-Analyst Thomas Martin präferierten Aktien gehören nun alle von ihm bewerteten deutschen Wohnimmobilienwerte. Die Ströme der Einkünfte seien am widerstandsfähigsten, da sie "wegen des erheblichen Ungleichgewichts von Nachfrage und Angebot auf dem deutschen Immobilienmarkt vom allgemeinen Wirtschaftstrend entkoppelt sind".

Besonders hob er unter ihnen Vonovia hervor und verwies dabei auch auf das Wachstumspotenzial des operativen Ergebnisses im Nicht-Mietsegment.

Für TAG ist er wegen des in Polen geplanten Ausbaus des Mietwohnungsportfolios positiv gestimmt und nannte Polen einen "attraktiven, wachsenden Mietmarkt". Zu LEG Immobilien schrieb Martin: "Die Übernahme von Brack Capital Properties (BCP) untermauert das wiedergewonnene Marktvertrauen." Allerdings seien ergebnisseitig die Auswirkungen begrenzt und die Verschuldung sei nach wie vor etwas hoch.

Bei Grand City hob er positiv hervor, dass das Mietwachstum in allen Kernmärkten des Unternehmens sich fortsetze, während Aroundtown wohl am stärksten von zukünftigen Zinssenkungen der EZB profitieren dürfte, zugleich aber auch höheren Risiken ausgesetzt sei./ck/mis/jha/

