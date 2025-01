HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Steigende Erlöse pro Kunde untermauerten die soliden Wachstumsaussichten, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht zudem mehr Potenzial für Margensteigerungen. Ionos verdiene 2025 mehr Aufmerksamkeit./ajx/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2025 / 17:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A3E00M1