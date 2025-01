HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Sartorius von 266 auf 293 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der sehr starke Auftragseingang habe positiv überrascht, schrieb Analyst Michael Heider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Eckdaten und der Telefonkonferenz. Er bleibt aber an der Seitenlinie./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007165631