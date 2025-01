DJ Siemens reduziert Anteil an Siemens Energy auf knapp 15 Prozent

DOW JONES--Siemens hat seine Restbeteiligung an dem vor knapp vier Jahren verselbstständigten Energietechnikunternehmen Siemens Energy weiter verringert. Nach einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung hält der ehemalige Mutterkonzern nur noch 14,96 Prozent der Anteile. Der Siemens-Geschäftsbericht für 2023/24 gab den Stand der Beteiligung per Ende September noch mit 17 Prozent an.

Weitere Verkäufe waren zu erwarten gewesen, nachdem Siemens-Finanzchef Ralf Thomas im Oktober erklärt hatte, auch Siemens-Energy-Aktien verkaufen zu wollen, um den angekündigten 10 Milliarden Dollar teuren Erwerb der US-Softwarefirma Altair zu finanzieren. Mit den rund 19 Millionen Energy-Aktien dürfte Siemens rund 1 Milliarde Euro erlöst haben.

January 30, 2025 07:39 ET (12:39 GMT)

