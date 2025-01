Die Daimler Truck-Aktie verzeichnet derzeit einen bemerkenswerten Aufwärtstrend an der Börse. Der Nutzfahrzeughersteller konnte am Handelstag einen signifikanten Kursanstieg von 6,4 Prozent auf 42,03 Euro verbuchen und etablierte sich damit als Spitzenreiter im DAX. Hinter dieser positiven Entwicklung steht unter anderem ein ambitioniertes Kostensenkungsprogramm für den europäischen Markt, durch das bis 2030 Einsparungen in Höhe von einer Milliarde Euro realisiert werden sollen. Das als "Cost Down Europe" bezeichnete Programm zielt darauf ab, die steigenden Entwicklungskosten für Elektro-Lkw zu kompensieren und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig zu stärken.

Analysten prognostizieren weiteres Wachstumspotenzial

Die Experten zeigen sich optimistisch für die weitere Entwicklung der Daimler Truck-Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 51,00 Euro an. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 4,15 Euro erwartet, begleitet von einer prognostizierten Dividende von 1,83 Euro je Anteilsschein. Diese positive Einschätzung wird durch verbesserte Aussichten in der gesamten Lkw-Branche gestützt, wobei insbesondere die Auftragseingangstrends der wichtigsten Marktteilnehmer ermutigende Signale senden. Der intensive Handel mit über 937.000 gehandelten Aktien unterstreicht das gestiegene Vertrauen der Investoren in die Zukunftsperspektiven des Stuttgarter Nutzfahrzeugherstellers.

Anzeige

Daimler Truck-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Daimler Truck-Analyse vom 30. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Daimler Truck-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Daimler Truck-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Daimler Truck: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...