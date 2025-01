Die Halbleiterindustrie erlebt einen beispiellosen Boom, angetrieben durch die rasante Entwicklung und Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI) in nahezu allen Wirtschaftssektoren. In diesem dynamischen Marktumfeld hat Advanced Micro Devices (AMD) einen strategischen Erfolg erzielt, der das Potenzial besitzt, die Kräfteverhältnisse in der Branche neu zu definieren. Mehr Informationen dazu gibt es hier. Am Mittwoch gab AMD eine bahnbrechende Partnerschaft mit der Wallenberg-Unternehmensgruppe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...