HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Vorsicht sei geboten mit Blick auf 2025, schrieb Analyst Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zu dem Medizintechniker./ajx/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2025 / 17:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005313704