NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 135 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Tesla-Aktien seien aus irgendeinem Grund nachbörslich um 5 Prozent gestiegen, obwohl das operative Ergebnis die Erwartungen mit der geringsten Marge seit Jahren klar verfehlt habe, schrieb Analyst Ryan Brinkman am Donnerstag in seiner Nachbetrachtung. Er hat allerdings einige Vermutungen. So könne es daran liegen, dass das Management einen möglichen Weg gefunden haben wolle, den Gesamtwert der fünf teuersten Konzerne der Welt noch zu übertreffen. Oder aber, dass man alleine mit einem seiner Produkte schon mehr als 10 Billionen Umsatz erzielen könne. Oder aber es seien die Aussichten auf selbsternannt "epische" Resultate 2026 und geradezu "lächerlich guter" 2027 und 2028./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 06:55 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / 06:55 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US88160R1014