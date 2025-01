Spannende Kooperation: QMET erwirbt aussichtsreiches Wasserstoffprojekt in Quebec!

Anzeige / Werbung Neben der Akquisition des neuen Projekts macht vor allem die Kooperation mit Québec Innovative Materials neugierig. In der kanadischen Provinz Québec hat Q Precious & Battery Metals (CSE: QMET, WKN: A40QEV) in der Appalachen-Region ein natürliches Wasserstoff-Explorationsgrundstück erworben. Zugleich gab das Unternehmen bekannt, dass es mit Québec Innovative Materials Corp., Nordamerikas führendem Unternehmen für die Exploration von natürlichen Wasserstoffvorkommen, eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen hat. Mit diesem doppelten Paukenschlag erweitert Q Precious & Battery Metals sein Engagement im Bereich der kritischen Mineralien und der Energiewende beträchtlich, denn man wird sich anders als viele Wettbewerber, die sich ebenfalls um die Exploration und Erschließung von Lagerstätten für kritische Mineralien bemühen, nun auch um die Erforschung und Erschließung von natürlichem Wasserstoffvorkommen bemühen. Damit wächst Q Precious & Battery Metals langsam aber sicher zu einem wichtigen Entwickler von strategischen Ressourcen in der Provinz Québec und darüber hinaus heran. Das von QMET neu erworbene Matane-Wasserstoffprojekt umfasst ein äußerst vielversprechendes Explorationsgebiet, das sich in einer Übergangszone zwischen den Gesteinsformationen Cambro-Ordovizium und Siluro-Devon befindet. Erworben wurden über 80 Claims, die sich über 26 Kilometer entlang der Verwerfungszone Schickshock-Süd erstrecken. Sie stellt eine gut definierte Struktur mit starken geologischen Indikatoren für die Bildung von natürlichem Wasserstoff dar. Gekennzeichnet ist die einzigartige geologische Beschaffenheit der Region Matane durch basaltische und peridotitische Muttergesteine, tektonisierte Zonen und tiefe Verwerfungssysteme. Sie bietet damit eine außergewöhnliche Umgebung für die Wasserstofferzeugung durch oxidative Hydrolyse und radiolytische Reaktionen. Dabei erhöht das Vorhandensein poröser und durchlässiger Sedimentformationen das Potential für die Wasserstoffakkumulation weiter und macht die Akquisition zu einer strategischen Ergänzung des Portfolios von Q Precious & Battery Metals. Zusammenarbeit mit Nordamerikas führendem Entwickler von Wasserstoffprojekten Ergänzend zur Übernahme des Wasserstoffprojekts hat Q Precious & Battery Metals mit der Québec Innovative Materials Corp. eine strategische Kooperationsvereinbarung geschlossen. Mit ihr sichert QMET das hochmoderne Know-how des Partners in der Wasserstoffexploration und -entwicklung. Québec Innovative Materials ist in Nordamerika nicht irgendein Unternehmen, das Wasserstoffprojekte entwickelt, sondern der unbestrittene Marktführer. Als solcher hat man in seinen Liegenschaften in Québec bahnbrechende Ergebnisse mit Wasserstoffkonzentrationen von über 7.000 ppm und dem fast vollständigen Fehlen von Kohlendioxid (CO2) und Methan (CH4) erzielt. Québec Innovative Materials wird deshalb auch für QMET in der Lage sein, technische Erkenntnisse und operative Unterstützung bereitzustellen, um die Exploration und Ressourcenvalidierung in Matane zu optimieren. Neben der Gewinnung von natürlichem Wasserstoff auf Matane zielt die Vereinbarung ebenfalls darauf ab, die Exploration von natürlichem Wasserstoff in der Region zu beschleunigen, indem das fundierte geologische Fachwissen von Q Precious & Battery Metals mit der praktischen Erfahrung und den innovativen Methoden von QIMC kombiniert wird. Eine kurzfristige Kapitalerhöhung soll die Akquisition ermöglichen Erworben wurde das Projekt von Zadkiel Holdings Inc. zu einem Preis von 25.000 US-Dollar zuzüglich der Übertragung von 6.000.000 Stammaktien von Q Precious & Battery Metals. Québec Innovative Materials wird für seine Leistungen mit 4.000.000 QMET-Stammaktien vergütet, wobei die ausgegebenen Aktien mindestens für vier Monate und einen Tag gehalten werden müssen. Darüber hinaus hat Q Precious & Battery Metals den Verkäufern und QIMC eine Lizenzgebühr in Höhe von 2,0 Prozent auf die Einnahmen aus dem Verkauf von Wasserstoff oder anderen Mineralien, die auf dem Grundstück gewonnen werden, gewährt. Um die entsprechenden Ausgaben zu finanzieren, wird Q Precious & Battery Metals in den nächsten Wochen eine Kapitalmaßnahme durchführen, die einen Mindesterlös von 500.000 US-Dollar einbringen soll. Q Precious & Battery Metals stellt die Weichen für eine vielversprechende Zukunft Für Q Precious & Battery Metals stellt der Erwerb des Matane-Wasserstoffprojekts daher einen bedeutenden Meilenstein dar, denn das Unternehmen baut seine Präsenz im schnell wachsenden Sektor des natürlichen Wasserstoffs nicht nur aus. Auch die geologischen Eigenschaften des Projekts passen perfekt zur eigenen Mission, die darin besteht, das Energiepotential von Québec nachhaltig zu erschließen. In den kommenden Monaten werden die beiden Unternehmen daher mit der Feldarbeit und der Datenerfassung beginnen und dabei zunächst geologische Untersuchungen, geochemische Probenahmen und gezielte Bohrprogramme durchführen. Mit den lokalen Gemeinden und Interessengruppen wird ebenso eine intensive Zusammenarbeit angestrebt, um eine verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung sicherzustellen, die mit Umwelt- und Regulierungsstandards in Einklang steht. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

In den kommenden Monaten werden die beiden Unternehmen daher mit der Feldarbeit und der Datenerfassung beginnen und dabei zunächst geologische Untersuchungen, geochemische Probenahmen und gezielte Bohrprogramme durchführen. Mit den lokalen Gemeinden und Interessengruppen wird ebenso eine intensive Zusammenarbeit angestrebt, um eine verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung sicherzustellen, die mit Umwelt- und Regulierungsstandards in Einklang steht.

