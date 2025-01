Die Europäische Zentralbank hat am Donnerstagnachmittag wie von den Marktteilnehmern erwartet den Leitzins in der Eurozone gesenkt. Die Inflation habe sich im Wesentlichen weiter im Einklang mit den Projektionen entwickelt und dürfte im laufenden Jahr zum mittelfristigen Zielwert von zwei Prozent zurückkehren, so die Notenbanker in ihrem Statement.Die EZB hat die drei Leitzinssätze um jeweils 25 Basispunkte gesenkt. Ab dem 5. Februar 2025 liegen der Einlagezinssatz bei 2,75 Prozent, der Hauptrefinanzierungssatz ...

