Mexikos großer Bergbau-Comeback? Erste Open-Pit-Lizenzen angeblich vergeben!

Die heiß ersehnte Lizenzvergabe in Mexiko könnte endlich Fahrt aufgenommen haben. Alamos Gold hat bereits eine entscheidende Genehmigung erhalten, und Gerüchten zufolge sollen schon Lizenzen für mehrere neue Open-Pit-Kupferprojekte vergeben worden sein. Ist dies der Wendepunkt, auf den Investoren und Unternehmen in Mexiko seit Jahren gehofft haben?

Mexiko könnte sich in einer entscheidenden Phase befinden: Die heiß ersehnte Vergabe von Bergbaulizenzen scheint bereits im Gange zu sein. Ein positives Zeichen ist die kürzlich erteilte Umweltgenehmigung für Alamos Golds Puerto Del Aire-Projekt im Mulatos-Distrikt. Nach über zwei Jahren des Wartens hat das Unternehmen nun grünes Licht, den Bau einer unterirdischen Goldmine zu starten. Dieses Projekt wird nicht nur die Lebensdauer der bestehenden Minen verlängern, sondern auch einen entscheidenden Beitrag zur mexikanischen Goldproduktion leisten.



Doch Alamos Gold ist nicht allein. Gerüchten zufolge soll ein Unternehmen bereits drei Genehmigungen für neue Open-Pit Projekte erhalten haben - ein potenziell bahnbrechendes Signal für die gesamte Bergbauindustrie in Mexiko. Sollte sich dies bewahrheiten, wäre es ein starkes Zeichen dafür, dass die mexikanischen Behörden nicht nur Genehmigungen für Erweiterungen zu erteilen, sondern auch aktiv Lizenzen für den Tagebau vergeben. Nach Jahren regulatorischer Unsicherheiten könnte dies den Startschuss für ein Comeback der Branche bedeuten. Eine Rückkehr zu Open-Pit-Lizenzen könnte Mexiko erneut als Bergbau-Hotspot positionieren und das Vertrauen von Investoren und Unternehmen nachhaltig stärken.

Ein wesentlicher Faktor für den jüngsten Aufschwung im mexikanischen Bergbau ist der politische Kurs der neuen Präsidentin Claudia Sheinbaum. Während ihr Vorgänger durch restriktive Regulierungen und ein drohendes Tagebauverbot für Unsicherheit sorgte, verfolgt Sheinbaum eine moderatere, investorenfreundliche Politik. Die Entscheidung, den geplanten Tagebauverbot nicht mehr weiterzuverfolgen, wurde von Analysten als Entlastung für die Branche gewertet. Zudem signalisiert die Regierung Offenheit für ausländische Investoren und setzt auf einen verstärkten Dialog mit der Industrie.

Mit einer Fördermenge von 202 Millionen Unzen Silber im Jahr 2023 liegt das Land weit vor dem zweitplatzierten China, das 109 Millionen Unzen förderte.

Mining-Unternehmen in den Startlöchern

Auch andere vielversprechende Projekte in Mexiko warten noch auf den entscheidenden Durchbruch. Dazu gehören Sonoro Gold und GoGold Resources, die beide kurz vor der Realisierung großer Vorhaben stehen. Sonoro Gold befindet sich in der Endphase der Genehmigung seines Cerro Caliche-Projekts. Es fehlt lediglich die Minenlizenz, um die Goldproduktion zu starten. Das Unternehmen plant, frühzeitig mit der Produktion zu beginnen und durch eine Cashflow-orientierte Strategie das noch unerschlossene Potenzial des Projekts - von dem bislang nur 30 % erkundet wurden - weiter zu erschließen. Laut der PEA-Studie von 2023 könnte Cerro Caliche etwa 600.000 Unzen Gold liefern, die kosteneffizient im Tagebau abgebaut werden können.



John Darch, Chairman von Sonoro, zeigte sich zuversichtlich, dass die neue politische Stabilität und der attraktive Goldpreis dem Unternehmen helfen werden, in der mexikanischen Bergbauindustrie eine bedeutende Rolle zu spielen. Darüber hinaus betonte er, dass die finale Genehmigung bereits in Kürze erwartet wird, was Gold in eine ideale Position versetzen könnte, um rasch mit der Goldproduktion zu beginnen.