China im Gold-Rausch? Banken heben Prognosen an - 3.500 Dollar bald Realität?

Handelsvolumen an der Shanghai Gold Exchange

Neben spekulativen Käufen gibt es auch fundamentale Gründe für die steigende Goldnachfrage. Die chinesische Wirtschaft steckt in einer tiefen Krise: Die Immobilien- und Aktienmärkte sind stark gefallen, und die chinesischen Haushalte haben etwa 18 Billionen US-Dollar an Vermögen verloren. Gleichzeitig sind die Renditen für Staatsanleihen auf historische Tiefstände gefallen, wodurch Gold als sichere Anlageklasse zunehmend an Attraktivität gewinnt. Auch die chinesische Zentralbank (PBoC) trägt zur steigenden Goldnachfrage bei. Nach einer sechsmonatigen Pause hat sie ihre offiziellen Goldkäufe wieder aufgenommen. Experten spekulieren, dass dies nicht nur der Reservebildung dient, sondern auch als Signal für private Anleger gedacht ist, ihre Goldbestände aufzustocken.

Die chinesische Zentralbank erhöht ihre Goldkäufe

Banken melden Goldknappheit - ein Zeichen für steigenden Druck?

Ein weiteres starkes Indiz für die ungebrochene Goldnachfrage in China ist die zunehmende Verknappung physischer Bestände. Mehrere große chinesische Banken, darunter die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), die Agricultural Bank of China (ABC) und die China Construction Bank (CCB), berichten von massiven Engpässen. Besonders kleinere Goldbarren zwischen 5 und 200 Gramm sind vielerorts ausverkauft. Laut Berichten der Finanzplattform Yicai zeigt die ICBC-App nur noch begrenzte Bestände an 10-Gramm-Barren, während andere Größen komplett vergriffen sind. Ähnliche Engpässe melden ABC und CCB, insbesondere bei 100- und 200-Gramm-Barren. Selbst die Bank of China und die Postal Savings Bank of China haben ihre physischen Goldreserven weitgehend aufgebraucht und bieten Barren nur noch zur Vorbestellung an. Dies verdeutlicht die anhaltend hohe Nachfrage trotz der steigenden Preise.



Ein neuer Faktor auf dem chinesischen Markt könnte zusätzlichen Druck auf den Goldpreis ausüben: Ein kürzlich gestartetes Pilotprojekt erlaubt chinesischen Versicherungsgesellschaften, bis zu 1 % ihrer Vermögenswerte in Gold zu investieren. Laut Schätzungen von Bank of America-Analyst Michael Widmer könnte dies zu zusätzlichen Käufen von bis zu 300 Tonnen Gold führen - was rund 6,5 % des weltweiten physischen Goldmarktes entspricht.

Bank of America: Goldpreis könnte auf 3.500 Dollar steigen

Die Bank of America bleibt optimistisch hinsichtlich der Goldpreis-Entwicklung. Während Analysten bereits 3.000 US-Dollar je Unze als realistische Zielmarke ansehen, halten einige Experten sogar einen Anstieg auf 3.500 US-Dollar für möglich. Ein wesentlicher Treiber dieses Wachstums sind die wachsenden Goldkäufe durch Zentralbanken und institutionelle Investoren.



Zusätzlich hat Goldman Sachs kürzlich seine Prognose für den Goldpreis nach oben korrigiert. Die Analysten erwarten nun einen Preis von 3.100 US-Dollar pro Unze bis Ende 2025, angehoben von ihrer vorherigen Prognose von 2.890 US-Dollar pro Unze. Der Hauptgrund für diese Anpassung ist die anhaltend hohe Nachfrage durch Zentralbanken und institutionelle Anleger. Goldman Sachs betont jedoch, dass anhaltende politische Unsicherheiten, insbesondere im Zusammenhang mit den US-Zolltarifen, zu einer spekulativen Positionierung führen könnten, die den Goldpreis sogar auf 3.300 US-Dollar pro Unze bis Jahresende treiben könnte.







Goldmarkt im Höhenflug

Die Zeichen deuten auf eine Fortsetzung des chinesischen Goldrausches hin. Spekulative Käufe, wirtschaftliche Unsicherheiten und staatliche Maßnahmen wie die verstärkten Zentralbankkäufe sowie regulatorische Änderungen treiben die Nachfrage nach Gold auf neue Höchststände. Zudem zeigt sich ein starkes Interesse der chinesischen Bevölkerung, physisches Gold zu erwerben - trotz oder gerade wegen der steigenden Preise. Doch nicht nur der Goldpreis profitiert von diesem Boom - auch Minenaktien stehen zunehmend im Fokus. Große Goldproduzenten wie Barrick Gold und Agnico Eagle Mines zählen zu den direkten Gewinnern des steigenden Goldpreises. Diese Unternehmen profitieren von den steigenden Gewinnmargen durch den steigenden Goldpreis.



Doch auch kleinere, wachstumsstarke Unternehmen könnten ins Blickfeld der Investoren rücken. Kleinere Produzenten wie Heliostar Metals werden durch den steigenden Goldpreis beflügelt. Heliostar Metals hat seinen 5-Millionen-USD-Akquisitionskredit in nur drei Monaten vollständig zurückgezahlt - ein Zeichen für finanzielle Stabilität und profitables Wachstum. Die Unternehmensführung sehe die produzierenden Minen San Agustin und La Colorada sowie die Weiterentwicklung des Ana Paula-Projekts als entscheidende Faktoren, um die Produktion weiter zu steigern und Ressourcen auszubauen. Heliostar hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 mehr als 500.000 Unzen Gold pro Jahr zu produzieren und ein Mid-Tier Produzent zu werden.