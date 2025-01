EQS-Ad-hoc: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Kooperation

ARI Motors Industries SE erweitert Produktportfolio um militärische Elektrotransporter - Erfolgreicher Markteintritt/Einsatz bei Bundeswehr und tschechischer Armee

Die Bundesregierung hat ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro eingerichtet, um die Ausstattung der Bundeswehr zu verbessern. Ein Teil dieser Mittel ist für die Modernisierung der logistischen Fähigkeiten vorgesehen, einschließlich der Beschaffung neuer Transportfahrzeuge.

Diese Investitionen unterstreichen die Bedeutung moderner und effizienter Logistik für die Bundeswehr. Elektrotransporter wie der ARI 1570 und der ARI 458 können einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung dieser Anforderungen leisten. Borna/Leipzig, den 30. Januar 2025 - Die ARI Motors Industries SE gibt bekannt, dass sie ihr bestehendes Produktportfolio um zwei speziell für den militärischen Einsatz optimierte Elektrotransporter erweitert hat. Die Modelle ARI 458 und ARI 1570 wurden gezielt für die besonderen Anforderungen militärischer Logistik weiterentwickelt und haben bereits erste Ausschreibungen erfolgreich gewonnen. Die Deutsche Bundeswehr hat eine erste Bestellung aufgegeben, deren Auslieferung im ersten Quartal 2025 erfolgen wird. Die Teilnahme an weiteren Ausschreibungen ist geplant. Der ARI 1570, ein vollwertiger, allradangetriebener Transporter, überzeugt mit einer robusten Bauweise, einer hohen Nutzlast von 1.600 kg sowie verstärkten Bauteilen. Zusätzliche Tarnlichter und eine Anhängerkupplung sorgen für eine optimale Einsatzfähigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Bereits jetzt ist das Fahrzeug erfolgreich bei der tschechischen Armee im Einsatz und bewährt sich in der Praxis. Der kompaktere ARI 458 bietet eine wirtschaftliche Lösung für leichte Transportaufgaben. Auch dieses Modell stößt auf reges Interesse der Marktteilnehmer. Elektrofahrzeuge bieten im militärischen Umfeld entscheidende Vorteile: Sie sind nicht nur leiser als herkömmliche Verbrennungsmotoren, sondern erzeugen auch weniger Wärmeemissionen, was die Erfassung durch gegnerische Kräfte erschwert. Zudem ermöglichen sie eine emissionsfreie Transportlösung im Einklang mit den Klimazielen der Bundeswehr. Thomas Kuwatsch, Mitgründer und CFO der ARI Motors Industries SE, erklärt: "Elektrotransporter bieten durch ihre besonderen technischen Eigenschaften ein breites Einsatzspektrum sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich. Angesichts der Größe der Bundeswehr-Flotte und des steigenden Bedarfs an effizienter Logistik sollte verstärkt auf elektrische Fahrzeuge gesetzt werden, um nachhaltige und zukunftsorientierte Transportlösungen innerhalb der Truppe zu etablieren." Mit dieser strategischen Erweiterung ihres Portfolios stärkt die ARI Motors Industries SE ihre Marktposition und erschließt neue Geschäftsmöglichkeiten im Bereich der militärischen Elektromobilität. Über ARI Motors ARI Motors ist seit 2017 im Bereich der eMobilität tätig und aktuell Anbieter des kleinsten Elektrotransporters mit Straßenzulassung in Deutschland. Der Name ARI steht für die japanische Bezeichnung der Ameise - und genauso leistungsstark, wendig und vielseitig sind die Fahrzeuge des Unternehmens. Erklärtes Ziel ist es, kostengünstige und leistungsfähige Elektrotransporter auf deutsche und europäische Straßen zu bringen. Diese sind optimal zugeschnitten für den Einsatz auf "der letzten Meile" und eignen sich sowohl für Kleinunternehmer und mittelständische Betriebe als auch für Großkonzerne im Flotteneinsatz. Seit 2025 bietet ARI Motors zusätzlich Logistikfahrzeuge für den militärischen Bereich. Kontakt:

ARI Motors Industries SE

Thomas Kuwatsch

E-Mail: invest@ari-motors.com

Telefonnummer: 0049 341 978 569 33

Internet: https://ari-motors.com



