Eurozone - EZB kündigt Zinssenkung an

Wie die Europäische Zentralbank am Donnerstagnachmittag mitteilte wird der Leitzins künftig um 25 Basispunkte gesenkt werden. Der Zinssatz für die Einlagefazilität wird dementsprechend mit Wirkung zum 5. Februar 2025 2,75 Prozent betragen. Den Schritt begründete die Zentralbank damit, dass der Disinflationsprozess gut voranschreite. Die EZB rechne damit, dass die Inflation im laufenden Jahr zum mittelfristigen Zielwert von 2 Prozent zurückkehren dürfte. Demnach sei die Binneninflation immer noch hoch, dies sei jedoch zum Großteil auf eine verzögerte Anpassung von Löhnen und Preisen an die hohen Inflationszahlen der Vergangenheit zurückzuführen. Im Gegensatz dazu hätte das Lohnwachstum erwartungsgemäß nachgelassen und die Gewinne würden die Auswirkungen der Inflation teilweise abfedern. In Zukunft sei demnach durch ein steigendes Realeinkommen und eine weniger restriktive Geldpolitik mit einem Anziehen der Nachfrage zu rechnen. Interessant wird, wie sich die Senkung des Leitzinses auf die deutsche Wirtschaft auswirkt. Zuletzt war die Gesamtinflation von 2,2 Prozent im Vormonat auf 2,6 Prozent im Dezember gestiegen. Die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel lag sogar bei 3,3 Prozent.















