Die strategische Zusammenarbeit kombiniert die führenden KI- und Workflow-Automatisierungsfunktionen von ServiceNow mit der Lizenzberatung von SoftwareOne, um IT-Investitionen zu optimieren und Risiken zu minimieren und die digitale Transformation zu beschleunigen

ServiceNow (NYSE: NOW), die KI-Plattform für Unternehmenstransformation, und SoftwareOne Holding AG (SWON:SWX), ein weltweit führender Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, haben heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft zur Transformation der IT-Modernisierung in der Cloud bekannt gegeben. In der ersten Phase der Partnerschaft werden die Unternehmen ein gemeinsames Angebot für Kunden auf den Markt bringen, das die führenden Workflow-Automatisierungsfunktionen von ServiceNow mit der Software- und Cloud-Expertise von SoftwareOne kombiniert. Dies wird dazu beitragen, die Rendite der Software- und Cloud-Ausgaben für Kunden zu maximieren, Reinvestitionen in Innovationen zu ermöglichen und den IT-Betrieb zu optimieren.

Durch die Partnerschaft werden Kunden in die Lage versetzt, Innovationen zu beschleunigen, die betriebliche Effizienz zu steigern und neue Wachstumschancen zu erschließen. Dadurch erhalten sie einen Überblick über ihre IT-Ressourcen, können die steigenden Kosten für Software verwalten und eine solide Datengrundlage schaffen, um KI-, Sicherheits- und Modernisierungsinitiativen zu unterstützen. Es wird die Erfahrungen von Mitarbeitern und Kunden verbessern, indem es End-to-End-Lösungen bereitstellt, die Plattformdienste automatisieren und optimieren. Darüber hinaus maximiert dieser Ansatz die Rendite und sorgt für eine intuitive Benutzererfahrung, sodass Mitarbeiter ihre Aufgaben effizienter erledigen können was wiederum schneller und besser für die Kunden ist und deren Zufriedenheit steigert.

"Unternehmen, die Cloud-First-Strategien verfolgen, stehen vor der Herausforderung, Anwendungen zu modernisieren, um den Wert bestehender Software- und Hardware-Investitionen zu maximieren. "SoftwareOne ist seit Jahren stolzer ServiceNow Elite-Partner und unterstützt unsere gemeinsamen Kunden dabei, den Wert ihrer Software-, Cloud- und Technologieinvestitionen zu erschließen", sagte Raphael Erb, CEO von SoftwareOne. "Diese strategische Partnerschaft stellt eine natürliche Weiterentwicklung unserer gemeinsamen Mission dar, Organisationen bei der digitalen Transformation zu unterstützen und gleichzeitig ihre IT-Ökosysteme zu optimieren. Das neu veröffentlichte Angebot wird in einer Zeit des schnellen Wandels, in der Kosteneinsparungen und Konsolidierung wichtiger denn je sind, zu Einsparungen und Wachstum für die Kunden führen."

"Da Unternehmen mit wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert sind, ist die Notwendigkeit, Kosten zu senken und gleichzeitig die Dynamik aufrechtzuerhalten, wichtiger denn je", sagte Erica Volini, SVP Global Partnerships and Channels bei ServiceNow. "Unsere Partnerschaft mit SoftwareOne ist strategisch darauf ausgelegt, Organisationen dabei zu helfen, diesen Druck zu bewältigen und auch in schwierigen Zeiten einen dauerhaften Mehrwert zu schaffen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement beider Unternehmen für kundenorientierte Innovation, operative Exzellenz und messbare Geschäftsergebnisse. Sie unterstreicht unser gemeinsames Engagement, Kunden zu befähigen, neue Möglichkeiten für Innovation und Wachstum in großem Maßstab zu erschließen."

SoftwareOne unterstützt Kunden weltweit dabei, Transparenz in Bezug auf ihre IT-Umgebung, den Ressourcenverbrauch, die Kosten und Risiken zu gewinnen und gleichzeitig zeitaufwändige Prozesse zu automatisieren Als ServiceNow Elite-Partner seit 2017 mit Schlüsselkompetenzen und über 350 ServiceNow-Zertifizierungen konzentriert sich das Know-how von SoftwareOne insbesondere auf Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH), die Niederlande, Großbritannien, Frankreich und Nordamerika. Die Fähigkeiten des Unternehmens wurden durch die Übernahme von Beniva Consulting, einem Anbieter professioneller Dienstleistungen für die Implementierung der ServiceNow-Plattform, weiter gestärkt.

Über SoftwareOne

SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der neu definiert, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und verwalten. Indem SoftwareOne Kunden bei der Migration und Modernisierung ihrer Workloads und Anwendungen unterstützt und parallel dazu bei der Navigation und Optimierung der daraus resultierenden Software- und Cloud-Änderungen erschließt SoftwareOne den Wert der Technologie. Die rund 9.300 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7.500 Softwaremarken mit einer Präsenz in über 60 Ländern bereitzustellen. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON notiert. Besuchen Sie uns unter www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

Über ServiceNow

ServiceNow (NYSE: NOW) lässt KI für Menschen arbeiten. Wir gehen mit dem Innovationstempo mit, um unsere Kunden bei der Umgestaltung ihrer Unternehmen in allen Branchen zu unterstützen. Dabei verfolgen wir einen vertrauenswürdigen, menschenzentrierten Ansatz, um unsere Produkte und Dienstleistungen in großem Umfang einzusetzen. Unsere KI-Plattform für Unternehmenstransformation verbindet Menschen, Prozesse, Daten und Geräte, um die Produktivität zu steigern und die Geschäftsergebnisse zu maximieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.servicenow.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250129057188/de/

Contacts:

Medienkontakt

Johanna Fritz

press@servicenow.com