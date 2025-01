Die Europäische Zentralbank hat am Donnerstag den Einlagensatz im Euroraum erneut um 25 Basispunkte gesenkt. Ist dies langfristig die richtige Entscheidung? Die Ökonomen waren sich im Vorhinein nicht sicher, wie die EZB entscheiden wird - und auch im Nachhinein nicht, ob die Entscheidung richtig ist. Der erste Zinsentscheid des Jahres im Euroraum stand am Donnerstag an. Am Tag zuvor hatte die US-Notenbank Fed noch verlauten lassen, dass der Leitzins in den USA unverändert bleiben wird. Doch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...