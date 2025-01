Schon seit mehr als einem Jahr kann Samsung nicht so liefern, wie es sich Nvidia wünschen würde. Die Fertigung aktueller Chips wurde längst nach Taiwan zu TSMC ausgelagert und auch bei Speicherbausteinen sieht man sich anderweitig um. In der Öffentlichkeit zeigte dich Nvidia-Chef Jensen Huang stets entspannt, nahm Samsung zuweilen sogar in Schutz.Das südkoreanische Wirtschaftsblatt Hankyung berichtet nun allerdings davon, dass es hinter den Kulissen wohl deutlich weniger harmonisch zugehe. Bereits im September soll Nvidia (US67066G1040) sich über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...