Berlin - Die Union verliert nach einer aktuellen Umfrage in der Wählergunst. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union im Vergleich zu Anfang Januar nur noch auf 30 Prozent (-1), wäre damit aber immer noch stärkste Kraft, ist das Ergebnis einer Infratest-Umfrage für den ARD-"Deutschlandtrend".Die Grünen lägen demnach mit 15 Prozent (+1) gleichauf mit der unveränderten SPD. Die FDP käme weiter auf vier Prozent und läge damit knapp unterhalb der Mandatsschwelle. Die AfD bleibt in der Sonntagsfrage bei 20 Prozent und wäre damit zweitstärkste Kraft.Die Linke verbessert sich leicht auf fünf Prozent (+1). Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) fällt dagegen mit derzeit vier Prozent (-1) auf ihren bislang schwächsten Wert im "Deutschlandtrend". Auf alle anderen Parteien entfallen derzeit sieben Prozent (+/-0).Vorn liegt die Union auch in der Frage, welche Partei die nächste Bundesregierung führen soll: Jeder Dritte (32 Prozent) nennt in dieser Frage CDU/CSU (-1 im Vergleich zu Mitte Dezember). An zweiter Stelle folgt aktuell die SPD (17 Prozent, +2). 13 Prozent finden, die AfD sollte die nächste Regierung anführen (+/-0). Jeder Zehnte spricht sich für die Grünen aus (+/-0). Auf die Linke (+1) und das BSW (-1) entfallen je zwei Prozent, auf die FDP ein Prozent (+/-0) und auf andere Parteien ebenfalls ein Prozent (-2). Gut jeder Fünfte (22 Prozent) antwortete auf diese Frage mit "weiß nicht" oder machte keine Angabe (+1).Falls die Union bei der Bundestagswahl stärkste Kraft wird und den nächsten Kanzler stellt, dann sollte sie nach Meinung der Deutschen am ehesten mit der SPD koalieren: Knapp jeder Dritte (32 Prozent) wünscht sich eine Koalition mit den Sozialdemokraten (+3 im Vergleich zu Mitte Dezember). 18 Prozent sprechen sich für eine Regierung mit der AfD aus (+3), das hat die Union ausgeschlossen.Weiterhin jeder Sechste (16 Prozent, -3) meint, die Union sollte mit den Grünen zusammenarbeiten. Zwölf Prozent wünschen sich eine Koalition mit der FDP (+/-0), die nach aktuellem Stand um den Einzug in den Bundestag bangen muss und zusammen mit der Union keine parlamentarische Mehrheit hätte. Vier Prozent sprechen sich für das BSW aus (-1), zwei Prozent für die Linke (+/-0), zwei Prozent für andere Parteien (-1). Knapp jeder Sechste (15 Prozent) nennt keine Partei (-1).Die Infratest-Befragung fand größtenteils vor der Bundestagsdebatte am Mittwoch statt, unter 1.336 Wahlberechtigten vom 27.bis 29. Januar 2025.