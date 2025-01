© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Der Tabakkonzern Altria hat zufriedenstellende Zahlen vorgelegt. Trotz eines neuen Aktienrückkaufprogramms handelt die Aktie am Donnerstag mit Verlusten.Mit einer Ausschüttungsrendite von aktuell 7,8 Prozent gehört die Aktie von Altria zu den beliebtesten Werten unter Cashflow-orientierten Anlegerinnen und Anleger. Wer die Anteile des Tabakunternehmens vor einem Jahr zu 40 US-Dollar eingesammelt hat, erzielt sogar eine zweistellige Dividendenrendite. Am Donnerstag hat das Unternehmen seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgestellt. Die sind zwar ordentlich ausgefallen, der Ausblick für 2025 fiel jedoch enttäuschend aus. Das wird am Markt mit empfindlichen Kursverlusten quittiert. Tipp aus …