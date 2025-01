LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Beratungsunternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, ist eine Partnerschaft mit FLS eingegangen, einem führenden Anbieter umfassender Lösungen für die Verarbeitung von Mineralien in der globalen Bergbaubranche, mit dem Ziel, das Portfolio an Anwendungsdiensten von FLS strategisch umzugestalten. Diese Partnerschaft wird LTIMindtree befähigen, bei FLS eine nahtlose Unterstützung der erweiterten Wartungs- und Entwicklungsdienste für Anwendungen zu schaffen.

Srini Rao, EVP Chief Business Officer, LTIMindtree Balakrishna Govindan Head of Business Applications, FLS Mining. (Photo: Business Wire)

Im Rahmen dieser Partnerschaft soll LTIMindtree Wartung und Support für die umfangreiche und komplexe Anwendungsumgebung bei FLS Mining anbieten. Durch den Einsatz von KI und Automatisierungstools wird LTIMindtree FLS Mining bei der Reduzierung der Komplexität und der Steigerung der geschäftlichen Effizienz unterstützen.

Balakrishna Govindan Head of Business Applications, FLS Mining, erklärte: "Unsere Zusammenarbeit mit der L&T-Gruppe, und speziell mit LTIMindtree, war entscheidend für die Bereitstellung eines zeitnahen, besseren Service für unser Unternehmen. Dieses Engagement ist zentral für unser Bestreben, unserem Unternehmen moderne, skalierbare Lösungen zur Verfügung zu stellen, die es wiederum in die Lage versetzen, unseren Kunden weltweit einen besseren Service zu bieten. Wir freuen uns darauf, diesen Weg zusammen mit einem kompetenten Partner wie LTIMindtree weiter zu gehen, der unsere vielfältigen Anforderungen stützen und zukunftsweisende Innovationen in unser bestehendes System einbringen kann."

Srini Rao, EVP Chief Business Officer, LTIMindtree, sagte: "Wir bei LTIMindtree und unserer Muttergesellschaft, L&T Group, sind für FLS schon seit langem vertrauenswürdige Berater. Als zentrale Akteure des strategischen Transformationsprozesses von FLS sind wir weiterhin bestrebt, die Geschäftsabläufe bei FLS zu optimieren und die Ergebnisse für die Endkunden zu vereinfachen."

FLS ist ein führender Anbieter von umfassenden Lösungen für die Verarbeitung von Mineralien in der globalen Bergbaubranche, der bewährte Technologien und Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Anlagen anbietet und sich zum Ziel gesetzt hat, mit seinem MissionZero-Programm bis 2030 Lösungen für einen abfallfreien Bergbau bereitzustellen.

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und Digitalisierungsunternehmen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, Geschäftsmodelle neu zu definieren, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum durch die Nutzung digitaler Technologien zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfassendes Fach- und Technologiewissen ein, um in einer konvergierenden Welt eine überlegene Differenzierung im Wettbewerb, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mit mehr als 86.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in über 40 Ländern löst LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen und sorgt für eine Transformation im großen Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter www.ltimindtree.com.

