Zürich - UBS-Chef Sergio Ermotti hat sich einmal mehr gegen schärfere Kapitalanforderungen für die Grossbank ausgesprochen. «Die heutigen Kapitalanforderungen sind gut», sagte er am Donnerstag an einer Bankenkonferenz von «Finanz und Wirtschaft» (FuW) in Zürich. Die UBS sei in der Lage gewesen, die Credit Suisse zu retten. Das habe gezeigt, dass die Kapitalstärke der Bank und auch die Schweizer Regulierung gut genug sei, wenn sie ordentlich implementiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...