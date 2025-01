(shareribs.com) Frankfurt / New York 30.01.2025 - Biotech-Aktien bewegten sich im deutschen Handel überwiegend im Plus. Unter anderem konnte Evotec deutlich zulegen. Auch an der Wall Street konnte der Sektor zulegen. Der DAX stieg um 0,4 Prozent auf 21.730 Punkte, gestützt von Siemens Energy, Vonovia und Beiersdorf. Abwärts ging es für Symrise, Infineon und Deutsche Post. Der MDAX legte um 1,8 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...