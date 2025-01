Die Kontron-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen deutlichen Aufwärtstrend im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf kletterte der Kurs um beachtliche 3,1 Prozent auf 19,66 Euro, nachdem das Papier bereits zur Handelseröffnung bei 19,11 Euro positiv gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf über 112.000 Aktien, was das rege Interesse der Anleger unterstreicht. Besonders bemerkenswert sind die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens, die einen signifikanten Umsatzanstieg von 42,56 Prozent auf 427,74 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aufweisen. Auch der Gewinn je Aktie konnte von 0,30 auf 0,39 Euro gesteigert werden, was die positive Geschäftsentwicklung untermauert.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Experten zeigen sich optimistisch für die weitere Entwicklung der Kontron-Aktie und haben ein mittleres Kursziel von 29,60 Euro festgelegt. Dies würde vom aktuellen Kursniveau aus noch erhebliches Steigerungspotenzial bedeuten. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 1,48 Euro je Aktie. Auch die Dividendenaussichten gestalten sich positiv: Nach einer Ausschüttung von 0,50 Euro im Jahr 2023 wird für das kommende Jahr eine Erhöhung auf 0,684 Euro je Aktie prognostiziert.

