NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen belassen. Dass der Textilkonzern die Erwartungen übertroffen habe, gehe auf Sondereffekte bei der Bruttomarge zurück, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darum bereinigt hätten die Schweden enttäuscht. Auch angesichts der schwachen Umsatzentwicklung im Dezember und Januar sowie fehlender Hinweise auf ein wieder höheres Konsuminteresse geht sie von einem Gewinnrückgang im ersten Halbjahr 2025 aus./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / 19:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: SE0000106270