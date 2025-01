Berlin - Nach dem Flugzeugunglück in den USA hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Kondolenztelegramm an Präsident Donald Trump geschickt."Die Nachricht von der Kollision eines Flugzeugs mit einem Helikopter über dem Potomac River hat mich tief erschüttert", heißt es darin, und: "Ich bin in Gedanken bei den Familien der Menschen, die durch dieses Unglück ihr Leben verloren."Auffällig ist, dass der Kanzler nicht wie in solchen Fällen üblich Hilfe und Unterstützung anbietet. Stattdessen schließt Scholz mit den Worten: "Den Rettungs- und Bergungskräften, die unter schwierigen Witterungsbedingungen arbeiten, möchte ich meine größte Hochachtung ausdrücken."