Tesla-Chef Elon Musk hat während des Earnings Call zu den jüngsten Quartalsergebnissen angekündigt, dass sein Unternehmen im Juni seinen seit Jahren erwarteten Robotaxi-Service starten will, und zwar zunächst in der texanischen Metropole Austin. Unterdessen verzögert sich die Einführung von Full Self-Driving (FSD) in Europa weiter. Die frischen Quartals- und Jahreszahlen haben es gezeigt: Die Zeiten des ewigen Wachstums bei Tesla sind vorerst vorbei. ...

